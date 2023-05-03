Препарат «Мир», разработанный ФМБА для лечения COVID-19, появится в аптеках России к концу мая

Москва, , 04:26 — REGNUM Препарат для лечения COVID-19 «Мир 19», созданный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), появится в аптеках России к концу мая. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ФМБА РИА Новости.

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Отмечается, что в досье на препарат «Мир 19» были внесены изменения, позволяющие применять его при амбулаторном лечении больного. Планируется, что препарат появится в аптеках к концу мая и его можно будет приобрести по рецепту врача.

В ФМБА уточнили, что препарат будет эффективен и против нового подштамма «Арктур», так как препарат будет воздействовать на высококонсервативный участок гена коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, подъёма заболеваемости подвариантом коронавируса «Арктур» (разновидность «Омикрона») можно ожидать к концу мая