Вашингтон, 3 мая, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Выход новых эпизодов подавляющего большинства популярных вечерних телешоу в США приостановят из-за крупнейшей за 15 лет забастовки сценаристов Голливуда. Об этом 2 мая сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Голливуд

В частности, приостановлен выход в свет таких телешоу, как «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Телеканалы NBC, ABC и CBS вынужденно в это время покажут повторы предыдущих эпизодов этих телепередач.

Ведущие популярных телепередач в последние несколько недель постоянно поддерживали связь, чтобы скоординировать свои действия на случай начала забастовки. Сценаристы приняли решение о забастовке после переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV, которые продлились шесть недель. Главной темой переговоров были повышение зарплаты и заключение новых соглашений.

Последний раз сценаристы объявляли забастовку в 2007 году, она продолжалась 100 дней, киноиндустрии и телеканалам был нанесён ущерб на сумму $3 млрд. Теперь сценаристы намерены бастовать несколько месяцев в случае невыполнения их требований.

По данным телеканала CNN, профсоюз Writers Guild of America West представляет интересы 11,5 тыс. сценаристов. Из-за забастовки может приостановиться работа над выходом новых телесериалов, а также производство новых телепередач.