Глава Комитета начальников штабов ВС США Милли: ВСУ обладают возможностями для наступления

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Украинские войска обладают всеми возможностями для проведения наступательных операций, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, Украина имеет достаточный объем ресурсов для оборонительных действий, и эти резервы существенно увеличились за последний год. Милли не стал называть сроки возможной наступательной операции.

Он пояснил, что решение по этому поводу будет принимать Украина. Генерал также выразил мнение, что украинский конфликт не завершиться в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать наступление даже без поставок американских истребителей F-16. Он отметил, что времени оттягивать решение больше нет.

2 мая госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что украинская армия начнёт контрнаступление в ближайшие недели.