В Запорожской области на линии фронта усилились артиллерийские дуэли
Мелитополь, 3 мая 2023, 03:36 — REGNUM Артиллерийские дуэли усилились за последние дни на линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На линии фронта усилились артиллерийские дуэли», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Глава организации также рассказал, что в результате одного из ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить скопление военной техники, полученной Киевом от Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Владимир Рогов написал о том, что украинские войска активизировались на запорожском направлении, перебрасывая свои силы по мостам.