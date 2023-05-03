Владимир Рогов заявил об усилении артиллерийских дуэлей на линии фронта в Запорожской области

Мелитополь, , 03:36 — REGNUM Артиллерийские дуэли усилились за последние дни на линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На линии фронта усилились артиллерийские дуэли», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Глава организации также рассказал, что в результате одного из ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить скопление военной техники, полученной Киевом от Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Владимир Рогов написал о том, что украинские войска активизировались на запорожском направлении, перебрасывая свои силы по мостам.