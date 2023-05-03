Мелитополь, 3 мая, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Артиллерийские дуэли усилились за последние дни на линии соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«На линии фронта усилились артиллерийские дуэли», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Глава организации также рассказал, что в результате одного из ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить скопление военной техники, полученной Киевом от Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Владимир Рогов написал о том, что украинские войска активизировались на запорожском направлении, перебрасывая свои силы по мостам.