Киев, 3 мая, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Действия Белого дома и Пентагона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский из-за истории с утечкой секретных данных в соцсети. Об этом 2 мая сообщает издание Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он не получал заранее информацию об утечках и о содержании выложенных в соцсети документов ни из Белого дома, ни из Пентагона. Украинский президент отметил, что узнал о широком распространении секретной информации, как и все, из новостей.

По мнению Зеленского, вся история с утечкой секретной информации очень плохо влияет на репутацию Белого дома и США. При этом президент Украины не стал уточнять, насколько сильны были последствия от утечки документов для Киева.

Секретные документы Пентагона были выложены в социальные сети в апреле. Среди них были оценки американской стороной потерь украинской армии, запасов вооружения, а также планы контрнаступления.

В связи с утечкой секретных данных был арестован 21-летний военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра. Как уточняет New York Times, он был администратором сервера в Discord, из которого документы позже утекли в сеть.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Украины скрыли от своих союзников детали весеннего контрнаступления, опасаясь утечки информации, которая может поставить под угрозу всю операцию.