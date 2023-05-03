Париж, 3 мая, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Публикация романа «Американская фуга», написанного министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, вызвала волну возмущения в стране из-за откровенных сцен в книге, а также самого факта выхода произведения в свет.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Пользователи социальных сетей раскритиковали чиновника за эротическую сцену, подробно описанную в романе. Кроме того, Ле Мэра осудили за то, что он использует свободное время на творчество, а не на решение экономических проблем, в которые погрузилась Франция.

Так, депутат от партии Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» (LFI) Франсуа Руффен написал в своем микроблоге о том, что главе минфина нельзя терять «ни минуты, ни часа, ни недели своего времени на написание книги, пока французы борются с последствиями инфляции».

Другой парламентарий от LFI Тома Порт указал на то, что «страна борется с пенсионной реформой, а в это время министр пишет романы». Он назвал такую деятельность чиновников «пренебрежением перед людьми».

Роман «Американская фуга» рассказывает о двух братьях, которые в 1949 году покинули Восточную Европу и отправились на Кубу, где давал концерт известный советский и американский пианист Владимир Горовиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру покинул свой пост из-за скандала с назначением его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.