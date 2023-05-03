Киев скрыл от союзников детали контрнаступления, опасаясь утечки информации

Киев, , 03:01 — REGNUM Детали весеннего контрнаступления скрыли власти Украины от своих союзников, опасаясь утечки информации, которая может поставить под угрозу всю операцию. Об этом 2 мая сообщает издание Politico.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что украинские власти назвали одной из причин своего нежелания делиться информацией о контрнаступлении с союзниками предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Пентагона и разведки США. На Украине приняли решение скрыть от союзников детали готовящейся военной операции, включая сроки, а также численность и расположение войск.

При этом уточняется, что есть разведданные, которыми Украина пока ещё делиться с США и странами Евросоюза, оказывавшим военную помощь Киеву в течение года. Власти Украины проводят серьёзную работу, чтобы избежать широкого распространения деталей, связанных с планированием военных действий. Кроме того, правительство Украины скрывает информацию о контрнаступлении и от своих законодателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, украинские войска начнут контрнаступление в ближайшие недели. При этом тема возможного контрнаступления украинской армии стала одной из самых обсуждаемых в СМИ в течение последних нескольких месяцев. Даты начала этой операции называются разные.