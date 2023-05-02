Лондон, 3 мая, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Мужчина, бросивший патроны возле Букингемского дворца — официальной резиденции короля Великобритании Карла III, задержан полицией Лондона. Об этом 2 мая сообщает телеканал Sky News.

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Инцидент произошёл около шести часов вечера. Мужчина подошёл к Букингемскому дворцу и бросил патроны, предположительно, от дробовика, на его территорию.

«Офицеры немедленно предприняли действия по задержанию этого человека, и он был взят под стражу полицией», — рассказал суперинтендант лондонской полиции Джозеф Макдональд.

Полиция провела детонацию брошенных патронов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что инцидент произошёл за три дня до коронации Карла III, на фоне активизации антимонархических движений в Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отказ президента США Джозефа Байдена присутствовать в Великобритании на церемонии коронации Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как «удар в спину» Лондону.