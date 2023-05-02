Москва, 3 мая, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский устроил в своей стране «голодомор XXI века», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так она оценила слова главы Украины, заявившего, что Киев стал «гарантом продовольственной безопасности» в мире.

«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при действующем лидере всё меньше, почву и зерно вывозят с Украины всё активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам ЗеПрезидента достанется больше продовольствия», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что действующий украинский лидер является угрозой для всего мира. По словам эксперта, президент Украины «делает всё возможное, чтобы приблизить конец света».