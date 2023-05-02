Вашингтон, 3 мая, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Ответ спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на вопрос о поддержке Украины приветствует администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 2 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Office of the House Republican Leader Кевин Маккарти

«Мы рады слышать, что спикер Маккарти соглашается с жизненной необходимостью продолжения поддержки Украины», — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что в администрации президента США также считают очень важным продолжать оказывать помощь и поддержку Киеву.

Маккарти во время визита в Израиль 1 мая на вопрос журналиста РИА Новости о том, возможно ли изменение политики Вашингтона в области поставок вооружения Киеву, ответил, что США продолжат оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе военную.

При этом Маккарти в ноябре 2022 года уверял, что республиканцы не допустят выделения Вашингтоном финансовой помощи Украине без жёстких на то оснований. После своего избрания спикером Палаты представителей Конгресса США Маккарти подтвердил свои намерения остановить рост госдолга страны и пересмотреть «расточительные» траты. Отдельно Маккарти отмечал, что будет пресекать продолжение практики «открытых чеков», когда миллиарды долларов выделялись без проведения аудита и без предоставления подотчётности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время своего визита в Израиль спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, ранее активно выступавший против поставок помощи Украине, неожиданно изменил мнение и выразил одобрение в разговоре с российским журналистом.