Лондон, 3 мая, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе выступления в Палате общин британского парламента призвал правительство Соединенного Королевства посодействовать скорейшему принятию Украины в Североатлантический альянс ради «мира и стабильности», сообщает газета Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Он напомнил, что в июле пройдет саммит НАТО, и эта встреча станет «важным испытанием готовности» указанного военного блока выполнить свои давние обязательства перед Киевом. Джонсон также отметил, что вопрос членства Украины в альянсе не должен сходить с повестки дня, поскольку является «невероятно важной» темой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии о том, что все союзники по этому военному блоку одобрили идею того, что Киеву необходимо стать членом указанной организации.

25 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в статье для журнала Foreign Affairs о том, что Украина ждёт от НАТО точных сроков вхождения в состав альянса. Он также отметил, что Киев требует от военного блока не выдвигать дополнительных требований по вступлению в организацию.