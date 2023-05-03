Владимир Рогов: в городе Запорожье прогремели взрывы и произошла стрельба

Мелитополь, , 01:11 — REGNUM Жители города Запорожье, который контролируется украинским войсками, услышали взрывы и стрельбу на улицах этого населённого пункта, написал в своем Telegram-канале председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Запорожье громко. В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия», — сообщил он.

Рогов также отметил, что ВСУ применили в городе средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, днём 2 мая Владимир Рогов написал о том, что в Запорожье прогремела серия взрывов, которые фиксировались в разных частях этого города.