Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и в Киевской области на Украине

Киев, , 01:09 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Это следует 3 мая из данных, онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 00:14 мск, в Киевской области в 00:15 мск. Граждан попросили не игнорировать предупреждение и проследовать в укрытия.

Кроме того, режим воздушной тревоги сохраняется с 22:48 мск в Сумской и Черниговской областях Украины, а в 00:56 мск объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области.

В Киеве и Киевской области слышны взрывы, зафиксировано появление БПЛА.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей территории Украины ночью 1 мая была объявлена воздушная тревога.