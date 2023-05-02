Брянск, 3 мая, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Неизвестные лица подорвали железнодорожное полотно в районе станции Снежетьская, написал 2 мая в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В результате происшествия с рельс сошли локомотив и несколько вагонов грузового состава. В ходе случившегося никто не пострадал.

Богомаз также сообщил, что отправился на месте инцидента и провёл оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. МЧС и экстренные службы занимаются устранением последствий произошедшего.

Правоохранительные органы приступили к оперативно-разыскным мероприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая неизвестные лица совершили подрыв на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, из-за чего произошло опрокидывание грузового состава и вспыхнул пожар.