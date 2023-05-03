В городе Мемфисе в США задержан подозреваемый в стрельбе по офису телеканала Fox

Мемфис, США, , 00:47 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе по офису телеканала Fox задержан полицией в американском Мемфисе. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба полиции города в своём Twitter.

Штурмовая винтовка IIIBlackhartIII

Уточняется, что утром на парковке возле офиса телеканала Fox мужчина подошел к одному из сотрудников и показал оружие. Работник телеканала быстро свернул беседу и ушёл, а мужчина с оружием направился к центральному входу в офис и открыл стрельбу по зданию, предположительно, из штурмовой винтовки.

Обстреляв здание, мужчина направился к ближайшему ресторану и забаррикадировался там. Прибывшая на место происшествия полиция перекрыла прилегающую улицу. Через два часа подозреваемый в стрельбе был задержан, а сотрудникам телеканала позволили вернуться в офис.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в американском штате Техас погибли пять человек. Вооружённый штурмовой винтовкой злоумышленник ворвался в жилой дом и открыл там стрельбу.