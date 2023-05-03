Минобороны Украины: некоторые солдаты ВСУ после ранений продолжат служить на небоевых должностях

Киев, , 00:19 — REGNUM Украинские солдаты, которые не могут выполнять боевые задания из-за перенесенных ранений, получат другие должности, не связанные с непосредственным участием в боях, написала в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По ее словам, таких вакансий «в десятки раз больше, чем раненых». Маляр также сообщила, что в настоящее время готовится соответствующее распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного.

Кроме того, планируется внести необходимые правки к законодательству и указам минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 15 тысяч человек. 2 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в ВСУ растёт количество дезертиров, и это происходит на разных участках линии соприкосновения.

Он уточнил, что дезертирство пока не приобрело массовый характер.