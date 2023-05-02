Москва, 2 мая, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) выпустил приказ о том, что второй учебный корпус вуза переводится на дистанционное обучение до 17 мая из-за выявленного случая заболевания корью.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

«Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во втором учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно», — сказано в документе, текст которого цитируется РИА Новости.

В МГУ сделали уточнение для журналистов о том, что во втором корпусе учебного заведения находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования. Здание располагается по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 52.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за случая с подозрением на заболевание корью одного из студентов МГУ. Пациентом стал студент факультета вычислительной математики и кибернетики.

Сотрудники ведомства также выявили круг лиц, которые контактировали с заболевшим, и приняли все необходимые меры для недопущения распространения инфекции.