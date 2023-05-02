В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ получил контузию мирный житель

Белгород, , 23:49 — REGNUM Взрывное устройство сбросил беспилотник ВСУ на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. Об этом 2 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Беспилотник совершил атаку около 13:00 мск на строящиеся защитные сооружения недалеко от села Полесье. В месте сброса беспилотником самодельного взрывного устройства находился 46-летний мужчина, выполнявший земляные работы.

В результате атаки дрона мужчина получил контузию, на место происшествия была вызвана бригада медиков скорой помощи. Однако после осмотра медиками пострадавший отказался от госпитализации и принял решение лечиться амбулаторно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителя Белгорода заподозрили в поддержке действий ВСУ по нанесению авиаударов по объектам Белгородской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.