Москва, 2 мая, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Обращение об отмене концертов рэпера Романа Худякова, широко известного под творческим псевдонимом Loqiemean, направила в Генпрокуратуру РФ Лига безопасного интернета (ЛБИ). Об этом 2 мая сообщила глава организации Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале и опубликовала соответствующий документ.

Скриншот с YouTube Екатерина Мизулина

Как уточнила Мизулина, рэп-исполнитель Loqiemean выступил против проведения спецоперации. ЛБИ уточняет, что в рамках тура исполнителя запланированы его концерты в нескольких городах России.

«Организация и проведение концертов Loqiemean грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России», — указано в обращении ЛБИ.

Позднее Мизулина уточнила, что концерты рэпера Loqiemean по России начали отменять. По информации СМИ, пропали афиши в Москве, Самаре и Тюмени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЛБИ Мизулина подтвердила информацию о блокировке Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов российских блогеров за неуплату.