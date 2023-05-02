Еврокомиссия ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах ЕС до 5 июня

Брюссель, , 23:08 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) ограничила до 5 июня свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии после получения обязательств от этих стран ЕС отменить односторонние меры в отношении указанной продукции, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение вступило в силу 2 мая. Оно распространяется на пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечные семена с Украины. При этом перечисленные сельскохозяйственные культуры по-прежнему можно перевозить посредством «обычной процедуры таможенного транзита».

Нововведение направлено на устранение логистических проблем, связанных с украинским продовольствием. Для всех других государств Евросоюза сохраняется свободное обращение этой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю написала о том, что поставки украинского зерна на рынки Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши разозлили местных фермеров. Она отметила, что недовольство аграриев стало следствием того, что дешёвое продовольствие с Украины не прошло транзитом через указанные страны, а оказалась на их внутреннем рынке.