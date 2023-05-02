В Польше предположили, что найденная под Быдгощем ракета выпущена с российского самолёта

Варшава, , 23:05 — REGNUM Ракета, найденная в лесу под Быдгощем в Польше, возможно, была выпущена с российского самолёта. Об этом 2 мая сообщил новостной портал Onet со ссылкой на источники в армии.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил порталу высокопоставленный польский военный, ракета, найденная в лесу под Быдгощем, была российская и выпущена с самолёта с территории Белоруссии. При этом военный отметил, что стопроцентной гарантии подтверждения своего предположения он дать не может, так как речь идёт о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад. Польский военный указал, что Центр воздушных операций Польши отслеживал ракету, но потом потерял её.

Военный полагает, что ситуация крайне серьёзная и может иметь международные последствия. Предполагается, что речь идёт об авиационной крылатой ракете Х-55. Все сведения о данном инциденте засекречены, детали известны лишь нескольким людям в стране. Однако версия о российском происхождении ракеты рассматривается следователями как самая серьёзная из гипотез.

Информацию о «неопознанном воздушном объекте» сообщили польские власти 27 апреля. Обломки объекта были найдены в 15 километрах от Быдгоща, в окрестностях населённого пункта Замость. Как уточнила радиостанция RMF FM, была найдена ракета класса «воздух — земля» с надписями на русском языке. В районе обнаружения фрагментов ракеты опасных материалов не было. Предполагалось, что ракета могла быть мишенью, запущенной польскими военными во время учений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военный объект, фрагменты которого были обнаружены в польском лесу возле Быдгоща, может принадлежать армии Польши.