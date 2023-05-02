Краснодар, 2 мая, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Тело девушки-аниматора, пропавшей вместе с коллегой четыре дня назад, было найдено в Краснодарском крае, подозреваемые в её убийстве задержаны. Об этом 2 мая сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

На теле погибшей 19-летней Татьяны Мостыко обнаружены признаки насильственной смерти. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Второй подозреваемый в похищении убитой и её коллеги, 37-летнего Кирилла Чубко, был задержан на посту ДПС у Тургеневского моста в Краснодаре. Сейчас подозреваемые находятся на допросе. Отмечается, что именно задержанные дали показания о том, где следует искать тело девушки.

Следователи устанавливают, было ли убийство девушки спонтанным, совершённым в результате конфликта, либо было заранее спланировано.

Аниматоры пропали 28 апреля в районе посёлка Березанская в Краснодарском крае, когда возвращались домой в Усть-Лабинск с мероприятия в станице Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. После пропажи аниматоров с их карт были списаны деньги, 190 тысяч рублей, частями по пять тысяч рублей.

Сгоревший автомобиль аниматоров был найден возле лесополосы в Брюховецком районе, тел пропавших в нём не было. Следственным управлением Следственного комитета России по региону было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении аниматоров на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.