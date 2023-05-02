Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ из-за подозрения на корь

Москва, , 22:23 — REGNUM Эпидемиологическое расследование началось в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) из-за случая с подозрением на заболевание корью одного из студентов учебного заведения, сообщили 2 мая в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве.

Роспотребнадзор Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пациентом является студент факультета вычислительной математики и кибернетики. Кроме того, специалисты ведомства выявили круг людей, которые находились в контакте с заболевшим, а также приняли все исчерпывающие меры для недопущения распространения инфекции.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Роспотребнадзор направил в адрес руководства МГУ предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина в Москве выявили вспышку кори. Заведение закрыли на несколько дней для проведения противоэпидемических мероприятий, а студентов перевели на дистанционное обучение.