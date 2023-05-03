Москва, , 11:23 — REGNUM На севере и северо-востоке Москвы инвестор приступил к строительству образовательных учреждений. Строительство ведется в рамках программы МПТ (создания мест приложения труда), рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

«По итогам строительства детские сады и школы передадут городу, а в образовательных учреждениях появятся 600 новых рабочих мест. В настоящий момент девелопер ведет монолитные работы по возведению подземной части двух объектов, расположенных на севере и северо-востоке столицы», — заявил Овчинский.

Так, на Сигнальном проезде идет строительство детского сада на 250 мест. В 2026 году благодаря детскому саду в районе появится 58 рабочих мест. На сегодняшний день на объекте идут работы по устройству бетонной подготовки под фундамент, а также гидроизоляционного слоя. На Кольской улице строится общеобразовательная школа, которая создаст 95 рабочих мест. Там сейчас идет разработка котлована.

Инвесторы проектов — это группы ПИК и Capital Group, где ПИК выступает fee-девелопером, а Capital Group — соинвестором. Всего, согласно соглашению, будет построено десять образовательных объектов, которые расположатся в шести районах города, добавил он.

Цель программы стимулирования создания рабочих мест — это обеспечить комплексную застройку новых районов Москвы. В программе участвуют не только объекты образования, но и объекты науки, здравоохранения, социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательные центры, гостиницы и центры оказания логистических услуг. Инвесторы, участвующие в программе, получают от города преференции и льготы.