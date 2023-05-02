Тбилиси, , 22:10 — REGNUM Военнослужащие грузинских вооружённых сил не будут принимать участие в учениях Defender-2023 («Защитник») в Восточной Европе, проходящих под руководством США. Это заявление 2 мая распространила пресс-служба минобороны Грузии.

Грузинские солдаты President.gov.ge

В ведомстве подчеркнули, что в целом Тбилиси не отказывается от проведения совместных военных учений с США и другими партнёрами по НАТО. Идёт подготовка к международным учениям, которые ежегодно проводят в Грузии: Agile Spirit — 2023 («Проворный дух») и Noble Partner — 2023 («Достойный партнёр — 2023»).

«Что касается участия Грузии в учениях Defender-2023, исходя из целей и задач Сил обороны, активно общаясь с нашим основным стратегическим партнёром, было решено направить больше усилий и ресурсов на международные и национальные учения, которые служат указанным целям, в том числе повышению боевой готовности, оперативной совместимости со странами — членами и партнёрами по НАТО, обмену опытом и совершенствованию профессиональных навыков», — заявили в минобороны Грузии.

Военные учения Defender-2023 стартовали 22 апреля. Планируется, что они будут проходить в течение двух месяцев. В манёврах принимают участие около 26 тысяч военнослужащих разных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в Польше прошли военные учения, на которых отработали противодействие в случае нападения с западного направления.