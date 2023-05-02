Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон, , 22:07 — REGNUM США намерены объявить о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщило издание Politico.

Ссылаясь на американских чиновников, чьи имена не назывались, журналисты издания сообщили, что администрация США намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине 3 мая.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что пакет военной помощи будет также включать артиллерийские и минометные боеприпасы, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2023 года, выступая в Лиссабоне, Олаф Шольц подчёркивал: украинской армии нужно отправлять вооружение, при этом больше, чем раньше. Это и системы противоракетной обороны, и танки, и боеприпасы. Потребности Киева в военной помощи могут сохраниться надолго, считает Шольц.

В 2023 году размер потраченных средств уже составил 2,2 миллиарда евро, но «из-за больших материальных потерь украинской армии требуются новые поставки материалов», было сказано в материалах Der Spiegel.

При этом страны Запада поставили Украине условие не применять поставленное ими оружие против России, заявил 1 мая в ходе разговора с немецкими гражданами возле города Кобленц канцлер Германии Олаф Шольц.