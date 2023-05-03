Москва, 3 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Делегация, состоящая из представителей властей российской столицы и предприятий, встретилась с коллегами из Томской области в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». На встрече делегации обсудили развитие отрасли беспилотных аппаратов, фотоники и медицины. Также московская делегация рассказала об устройстве и возможностях ОЭЗ «Технополис», а представители столичных властей — о преференциях, которые получают ее резиденты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва»

«По сути ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом московской промышленности: многие основные проекты города мы стараемся реализовывать на базе нашей экономической зоны», — заявил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль Петросян. Он добавил, что на сегодняшний день в ОЭЗ расположено более 200 предприятий.

В Москве создано три кластера — фотоники, электромобилестроения и фармацевтики. Из 100 компаний, которые вошли в кластеры, половина размещена в ОЭЗ «Технополис Москва». Резиденты получают преференции от города в виде освобождения от части налогов, снижения налоговых ставок и другие льготы. За прошлый год благодаря этому предприятия смогли сэкономить на налогах почти 400 млн рублей.

«Мы рады поделиться опытом в развитии производств с коллегами из регионов. При этом теперь наши эксперты не только приглашают их на свои площадки, но и сами приезжают в разные точки страны с семинарами в рамках масштабного коммуникационного проекта «Лучшие практики Москвы», — подчеркнула первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова. Она добавила, что производственные площадки Москвы, чье количество превысило 3,5 тысячи, сегодня создают более 720 тысяч рабочих мест.

Также на встрече обсудили применяемую в столице практику применения офсетных контрактов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время будет подписано первое соглашение между регионами. Партнером Москвы станет Самарская область. Власти столицы и Томской области обсудили возможность подписания аналогичного соглашения.