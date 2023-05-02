Губернатор Брянской области Богомаз: взрыв произошёл в районе станции Снежетьская

Брянск, , 21:22 — REGNUM В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, сообщил 2 мая в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошёл локомотив и несколько вагонов грузового состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области неизвестные 2 мая подорвали железнодорожное полотно. В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава. Источник сообщил, что услышал три взрыва. На место прибыли пожарные.

Позже в РЖД подтвердили, что 2 мая в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено.

Это уже вторая диверсия на ж/д путях в Брянской области с начала мая. На железнодорожных путях в Брянской области 1 мая сработало взрывное устройство. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.