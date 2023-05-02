Донецк, , 21:23 — REGNUM Западную часть пылающего Артёмовска в Донецкой Народной Республике снял на видео с высоты птичьего полёта дрон ВСУ. Кадры 2 мая опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подконтрольная Киеву территория сузилась до нескольких квадратных километров на западе города», — отметили журналисты.

Дрон взлетел над территорией, контролируемой ВСУ. По её периметру горят или дымятся здания. Район находится на самом краю города. На заднем плане видна часть Артёмовска, которую освободили российские штурмовики. Там пожаров не видно.

Киев продолжает стараться удержать под контролем часть Артёмовска и бросает туда новые силы. Под контролем ВСУ осталась одна дорога, ведущая в город, её регулярно обстреливает российская артиллерия. В Сеть выложили свежее видео с дороги, где видна подбитая техника образца НАТО.