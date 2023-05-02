В РЖД сообщили, что локомотив и 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Брянском

Брянск, , 21:03 — REGNUM Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщила 2 мая пресс-служба РЖД.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения тоже нет.

По информации пресс-службы, движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено. Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянской области неизвестные 2 мая подорвали железнодорожное полотно. В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава. Источник сообщил, что услышал три взрыва. На место прибыли пожарные.

Это уже вторая диверсия на ж/д путях в Брянской области с начала мая. На железнодорожных путях в Брянской области 1 мая сработало взрывное устройство. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17. Позже в РЖД пояснили, что вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли городские пожарные расчёты, пожарный и восстановительные поезда.