Генерал США Марк Милли: Россия в начале СВО планировала дойти до Днепра

Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Глава комитета начштабов вооружённых сил США генерал Марк Милли считает, что российское военное командование в начале СВО на Украине планировало продвинуть линию фронта до Днепра. Об этом он заявил опубликованном 2 мая интервью изданию Foreign Affairs.

По данным генерала Москва изначально якобы стремилась за четыре — шесть недель отрезать Киевувыход к Азовскому морю и в итоге добиться смещения президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии, как считает Милли, планы скорректировали.

Марк Милли The U.S. Army

Американский генерал также заявил журналистам, что сомневается в завершении конфликта на Украине в 2023 году. Он также считает, что в итоге будут переговоры между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале спецоперации президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ заявил, что СВО проводится для демилитаризации и денацификации Украины и для защиты жителей Донбасса. В последствии он неоднократно подчёркивал, что цели не изменились.

В апреле 2023 года Путин поручил представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции. Он поставил задачу Минобрнауки, Минобороны Российской академии наук.