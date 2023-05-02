В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно

Брянск, , 20:49 — REGNUM В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, сообщил Telegram-канал 112.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате взрыва произошло опрокидывание вагонов грузового состава», — говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, диверсия произошла 2 мая около 20:00.

Источник сообщил, что услышал три взрыва. По предварительной информации, с путей сошли 2-3 вагона. На место прибыли пожарные.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на железнодорожных путях в Брянской области сработало взрывное устройство. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов. Инцидент произошёл на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча в 10:17.

Позже в РЖД пояснили, что вмешательство посторонних лиц привело к сходу локомотива и семи вагонов. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли городские пожарные расчёты, пожарный и восстановительные поезда. Движение на участке Унеча — Рассуха приостановили, также возможны задержки пассажирских поездов Новозыбков — Москва и Климов — Москва. В 12:30 пожар потушили. На месте продолжили работать три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для координации ликвидации последствий подрыва в РЖД создали оперативный штаб.

В минтрансе Белоруссии заявили, что сошедший с рельсов под Брянском поезд принадлежал Белорусской железной дороге (БЖД). В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов восемь. Локомотивная бригада не пострадала.