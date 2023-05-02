Путин на встрече с дирижёром Валерием Гергиевым подчеркнул, что «искусство — вне политики»

Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым 2 мая заявил, что искусство находится вне политики.

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава государства поздравил Гергиева с 70-летием, а также поблагодарил за вклад в российское и мировое искусство.

«Хочу подчеркнуть, что искусство — вне политики», — сказал президент.

Президент также заявил, что сознательно не хочет углубляться в сегодняшнюю ситуацию в мире, в искусстве.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летие. Юбиляра поздравил глава правительства Михаил Мишустин. В поздравительной телеграмме он написал, что вся жизнь Гергиева была посвящена преданному служению искусству, а имя стало олицетворением богатейших музыкальных традиций легендарного Мариинского театра. Мишутин пожелал дирижёру здоровья, удачи, вдохновения, новых проектов и премьер. Также премьер-министр особо отметил благотворительную деятельность музыканта и поддержку молодых талантов.

Владимир Путин наградил 2 мая руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду дирижёр получил за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.