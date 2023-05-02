Путин призвал поддержать проект «Новая Анапа»

Москва, , 20:17 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину понравился проект развития курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае. Об этом 2 мая заявил на совещании с членами правительства.

Анапа (сс) Artem Topchiy

«Я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты», — сказал Путин.

Президент подчеркнул социальную и экономическую важность туристической отрасли. Он отметил, что по этому направлению правительство организовало успешную работу. То, что жители страны предпочитают отдыхать на российских курортах, способствует дальнейшему развитию отрасли.

Ранее в пресс-службе «Туризм. РФ» сообщили, что план курорта «Новая Анапа» планируется утвердить в первом полугодии следующего года. Для комплекса определили место на песчаной косе в 25 км от Анапы. Протяженность курорта составит 17 километров. Планируется построить там от 15 до 25 тыс. номеров.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос сервиса SuperJob показал, что предстоящим летом большинство россиян планируют отдыхать на отечественных курортах. Наиболее популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край и Алтай.