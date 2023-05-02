В Санкт-Петербурге мужчина уронил ребёнка вниз головой во время танца
Санкт-Петербург, 2 мая 2023, 20:09 — REGNUM Один из посетителей ресторана «Токио Сити» в Санкт-Петербурге уронил ребёнка вниз головой во время танца. Соответствующие кадры с камеры видеонаблюдения попали в распоряжение РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вечером 30 апреля на проспекте Сизова. Там в ресторане праздновали семилетие девочки.
На кадрах видно, как во время танца один из посетителей подхватил девочку на руки, но не смог удержать. Девочка упала на пол вниз головой.
По информации источника, ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и ушибы. Её состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, в Азербайджане тренер по самбо убил ученика в Сумгайытской спортивной школе. По информации издания, избиение семилетнего мальчика попало на камеры видеонаблюдения. В результате мальчик сломал шею и умер в больнице. Инцидент подтвердила городская прокуратура. По данному факту начато расследование.