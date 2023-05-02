Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Один из посетителей ресторана «Токио Сити» в Санкт-Петербурге уронил ребёнка вниз головой во время танца. Соответствующие кадры с камеры видеонаблюдения попали в распоряжение РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл вечером 30 апреля на проспекте Сизова. Там в ресторане праздновали семилетие девочки.

На кадрах видно, как во время танца один из посетителей подхватил девочку на руки, но не смог удержать. Девочка упала на пол вниз головой.

По информации источника, ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и ушибы. Её состояние оценивается как тяжелое.

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Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, в Азербайджане тренер по самбо убил ученика в Сумгайытской спортивной школе. По информации издания, избиение семилетнего мальчика попало на камеры видеонаблюдения. В результате мальчик сломал шею и умер в больнице. Инцидент подтвердила городская прокуратура. По данному факту начато расследование.