Калининград, 2 мая, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Калининграде отменили приговор бизнесмену Владимиру Соловьёву, осужденному за избиение актёра Павла Прилучного в 2020 году. По решению суда первой инстанции предпринимателя приговорили к одному году и пяти месяцам исправительных работ по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Драка между Прилучным и Соловьёвым произошла в ноябре 2020 года, после нее актёра доставили в Москву с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы.