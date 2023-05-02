Анкара, 2 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. В Турции обнаружили новое месторождение нефти, производственная мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил 2 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы нашли нефть в регионе Габар на глубине 2,6 км», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в стране. Это позволит государству поставлять энергоресурсы в другие государства.

«Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов из-за рубежа», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил 20 апреля, что Турция ожидает открытия новых месторождений газа и нефти на шельфе Чёрного моря, которое скрывает большой потенциал. По словам главы ведомства, в течение года республика продолжит работать на Сакарьинском газовом месторождении. Донмез предположил, что после 2023 года Турция сможет перейти к поиску запасов энергоресурсов и их разработке в средней части Чёрного моря.

В 2020 году Турция открыла в Чёрном море крупное месторождение газа «Сакарья». В январе 2023 года Фатих Донмез заявил, что доказанные запасы газа на этом месторождении составляют 710 млрд куб. метров. Он отметил, что этот объем может обеспечивать спрос турецкого населения в голубом топливе в течение 33 лет.