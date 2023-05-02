Донецк, 2 мая, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин принял к сведению, что в Киеве опровергли гибель командующего силами теробороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры. Заявление бизнесмена 2 мая опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Что же, будем работать дальше», — сказал Пригожин.

Пресс-служба также обнародовала видео, снятое с дрона, где на дороге под Артёмовском стоит подбитый бронеавтомобиль, в котором, как ранее предположили, мог находиться Танцюра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал свежее видео с дороги, по которой продолжают снабжать ВСУ в Артёмовске. Вдоль дороги стоит подбитая натовская военная техника.

По данным журналистов, ВСУ в Артёмовске бросили резервы в бой, пытаясь потеснить российские позиции, но атака не принесла существенных успехов противнику.