В РФ отреагировали на опровержение гибели командующего силами теробороны
В России ответили на опровержение ВСУ гибели командующего силами теробороны Танцюры
Донецк, 2 мая, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Предприниматель Евгений Пригожин принял к сведению, что в Киеве опровергли гибель командующего силами теробороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры. Заявление бизнесмена 2 мая опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Что же, будем работать дальше», — сказал Пригожин.
Пресс-служба также обнародовала видео, снятое с дрона, где на дороге под Артёмовском стоит подбитый бронеавтомобиль, в котором, как ранее предположили, мог находиться Танцюра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал свежее видео с дороги, по которой продолжают снабжать ВСУ в Артёмовске. Вдоль дороги стоит подбитая натовская военная техника.
По данным журналистов, ВСУ в Артёмовске бросили резервы в бой, пытаясь потеснить российские позиции, но атака не принесла существенных успехов противнику.