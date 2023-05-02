Санкт-Петербург, 2 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи 2 мая провёл рабочую встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства попросил руководителя региона обратить внимание на качество дорог в регионе.

kremlin.ru Встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (в режиме видеоконференции.)

«Я посмотрел, действительно всё стабильно, и показатели хорошие, сельское хозяйство растёт. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется, но есть и проблемные вопросы», — сказал Путин.

Ситуацию в области президент назвал устойчивой и рабочей, но обратил внимание губернатора на несколько проблем. В частности, президент отметил, что количество ДТП в Воронеже и области растёт. Причину этого Путин видит в состоянии дорог, особенно местного значения, которые оставляют желать лучшего.

Глава государства указал на ещё одну проблему в Воронежской области — высокий уровень отравлений от спиртосодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл 2 мая совещание с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В ходе беседы стороны обсудили вопросы туризма. По словам губернатора, туризм находится в числе приоритетных отраслей для развития экономики. Однако два ковидных года серьёзно подкосили показатели края по туризму. Но уже в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже его превысил, составив более двух миллионов человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году.