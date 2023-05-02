Вайкуле пожаловалась на негативную реакцию в России после слов о Дне Победы и памятниках

Рига, , 19:05 — REGNUM У латвийской певицы Лаймы Вайкуле вызвало искренние недоумение то, с каким негативом в России отреагировали на её слова об «узурпированности» россиянами Дня Победы, дяде-эсесовце и отсутствии художественной ценности у памятника Советским воинам. Об этом исполнительница заявила в программе «И грянул Грэм».

Лайма Вайкуле ВАДИМ ЧУПРИНА

Она добавила, что после её заявлений на неё обрушилась волна нелицеприятных комментариев.

«Не могу привыкнуть к такому извращенному отношению к тому, что ты говоришь», ― возмутилась Вайкуле.

По её словам, «у них в Латвии это непривычно», так как в стране можно совершенно свободно выражать своё мнение.

«А в России что-то сломалось! Определённо сломалось!» ― уверена певица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны, не представляют. Также, по её мнению, Россия присвоила себе День Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия, а латышские эсэсовцы — «тоже люди». Вайкуле считает, что в Латвии правильно делают, что сносят советские памятники.

Советская и российская эстрадная певица, киноактриса Илона Броневицкая призналась, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

Депутат и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко отметила, что мнение Вайкуле для россиян не должно иметь никакого значения, а саму певицу нужно «вычеркнуть из памяти и забыть про неё». Парламентарий добавила, что в России считают памятники солдатам святынями.

В свою очередь общественники направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.

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