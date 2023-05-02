Основатель сети «Кораблик» Зуев приобрел 29,9% уставного капитала «Детского мира»

Москва, , 19:05 — REGNUM Консорциум инвесторов, возглавляемых основателем сети магазинов детских товаров «Кораблик» Алексеем Зуевым, приобрёл 29,9 процента группы компаний «Детский мир». Эту информацию 2 мая опубликовали на сайте «Детского мира».

Детский мир © ТАСС/Андрей Гордеев

Свои доли продали Павел Грачёв и Михаил Стискин, покинувшие совет директоров группы компаний в октябре 2022 года и в феврале 2023 года соответственно. В «Детском мире» отметили, что теперь у них нет ни прямого, ни косвенного экономического интереса в организации.

«Я убежден, что Компания сможет и дальше укреплять свое отраслевое лидерство и реализовывать региональные амбиции, в то время как наша индустрия продолжает быстрыми темпами эволюционировать», — прокомментировал покупку Зуев.

«Детский мир» — это сеть одноимённых магазинов, в которую также входит сеть товаров для животных «Зоозавр». В 2021 году выручка компании составила 54,9 млрд рублей, что было на 40% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле сформировался дефицит настольной игры «Монополия», так как владелец этого бренда ушёл с российского рынка. «Детский мир» продолжил продавать игру, но уже её неофициальную версию.