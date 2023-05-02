Киев, 2 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины признали выдуманный термин «рашизм» официальным и назвали его «государственной идеологией России». За это проголосовал 281 парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Наряду с признанием определили и основные признаки «рашизма». По мнению голосовавших, в их числе культ силы, милитаризм, самовозвеличивание, распространение русского языка и культуры, в том числе Русской православной церкви. Как заявил парламентарий Алексей Гончаренко, страна призывает ООН, ЕС и демократические страны поддержать осуждение «рашизма».

В заявлении Верховная рада уточнила, что под ним следует понимать «разновидность тоталитарной идеологии», якобы лежащей в основе российского политического режима.

Ранее термин «рашизм» даже ввели в украинские школьные учебники. Чиновники сделали это после начала спецоперации России на Украине. В учебниках по истории детям рассказали о сопротивлении украинцев «угнетению» со стороны России и проявлениях «геноцида».