Путин обсудил вопросы туризма с губернатором Алтайского края Томенко

Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл 2 мая совещание с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. В ходе беседы стороны обсудили вопросы туризма, сообщили на сайте Кремля.

Встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

«Алтайский край имеет здесь хорошие и заделы, и перспективы», — сказал Путин в начале беседы.

По словам губернатора, туризм находится в числе приоритетных отраслей для развития экономики. Однако два ковидных года серьёзно подкосили показатели края по туризму. Но уже в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже его превысил, составив более двух миллионов человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

«Мы реализуем большое количество инвестиционных проектов. У нас есть интересный проект буквально в 15–17 км от города-курорта Белокурихи — единственного курорта федерального значения за Уралом», — доложил Томенко.

Губернатор пояснил, что новый курорт в Алтайском крае назвали «Белокуриха Горная». Томенко подчеркнул, что при серьёзной поддержке со стороны правительства край привлекает инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 мая провёл по видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На совещании Решетников заявил, что около 2,7 млрд рублей доходов от продажи активов иностранных резидентов в части туризма направят на поддержку турбизнеса в Крыму. Средства пойдут на поддержку турбизнеса на полуострове, чтобы компенсировать снижение турпотока.