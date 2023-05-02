Подельникам убийцы Дугиной Кузнецову и Сучкову дали по 3,5 года колонии общего режима

Тула, , 18:51 — REGNUM Суд в Туле приговорил подельников убийцы политолога Дарьи Дугиной Андрея Кузнецова и Александра Сучкова к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал «112».

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Слушание проходило в Пролетарском районном суде Тулы. Им предъявили обвинение в подделке документов, которые помогли гражданке Украины Наталье Вовк совершить убийство журналистки. Суд признал мужчин виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы расправы над Дугиной смогли выехать из России.

Сторона запросила обвиняемым по три года и 11 месяцев колонии общего режима. При этом Сучков и Кузнецов попросили суд не назначать им наказание, связанное с реальным лишением свободы. Они признали вину и раскаялись в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ России, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была Наталья Вовк. Она служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вовк после совершения преступления сбежала в Эстонию. Ей помогал ещё один житель Украины — Богдан Цыганенко, который обеспечивал женщину поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле на суде Сучков частично признал вину. Такую же позицию заявил и Кузнецов. Оба утверждали, что не осознавали и не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль применят для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

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