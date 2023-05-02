Путин назвал самодостаточность в ключевых сферах основой суверенитета России

Москва, , 18:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал самодостаточность во всех ключевых областях основой суверенитета страны. Об этом глава государства заявил 2 мая во время совещания со членами правительства.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В основе суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности», — сказал Путин.

Президент добавил, что запрос на самодостаточность и суверенитет формируется и в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей народов России.

«Важнейшим фактором, конечно, является область образования», — уточнил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России 2 мая провёл по видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

На совещании с президентом 2 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что около 2,7 млрд рублей доходов от продажи активов иностранных резидентов в части туризма направят на поддержку турбизнеса в Крыму. Средства пойдут на поддержку турбизнеса на полуострове, чтобы компенсировать снижение турпотока.