Политолог Шаповалов: на Западе могут не обрадоваться появлению на Украине «ордена Бандеры»

Москва, , 18:46 — REGNUM Появление на Украине петиции с призывом учредить «орден Бандеры» свидетельствует о деградации тамошней политической элиты, а также цинизме исповедуемой Киевом идеологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу, появившуюся на сайте президента Украины.

Владимир Шаповалов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего поражает цинизм времени появления этой петиции, — констатировал Шаповалов. — Оно буквально совпадет с преступлениями бандеровцев в Одессе — сожжением заживо мирных одесских жителей. Конечно, украинское государство насквозь бандеровское. Оно проникнуто этой идеологией и всё, начиная от символических событий (улиц и памятников) и заканчивая реальной политикой, свидетельствует об этом. Рискнут ли кураторы Зеленского из Вашингтона пойти навстречу этой петиции — время покажет. Все-таки есть ещё большое количество людей, в том числе и на Западе, которые помнят, кто такой Бандера и о том, что он исповедовал радикальные нацистские взгляды и убеждения».

Поэтому, как полагает эксперт, возможно, что в контексте вероятной негативной реакции на Западе эта инициатива не будет претворена в жизнь.

«Но сам факт её появления свидетельствует о той деградации, которая происходит в киевских элитах. Ещё совсем недавно государственные деятели Украины возлагали цветы к мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной. И вот сейчас мы видим такую деградацию», — подытожил Шаповалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте президента Украины 1 мая зарегистрировали петицию, авторы которой призывают учредить государственную награду орден националиста Степана Бандеры. Если данная инициатива наберёт не меньше 25 тыс. голосов, то её рассмотрит глава государства. Комментируя эту новость, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал украинские власти не мелочиться и учредить этот орден сразу «в трёх степенях». Кроме того, он предположил в Германии создать орден руководителя Третьего рейха Адольфа Гитлера, а в Италии награду в честь диктатора Бенито Муссолини. Как пояснил Медведев, если прославлять, то всех европейских нацистов сразу. В этом же теперь основная европейская идеология, пояснил он.