Минобороны Италии заявило, что сломанные самоходки перед отправкой проходили техобслуживание в США

Рим, , 18:50 — REGNUM Итальянские власти отказались брать на себя ответственность за нерабочее состояние переданных Украине самоходных гаубиц M109L. В министерстве обороны Италии заявили, что подбором техники занималось предыдущее правительство страны.

Гаубица М 109L dev. ua

Сломанные самоходки, как оказалось, в Италии не использовались, поэтому перед отправкой Киеву их передавали США для техобслуживания, что, возможно, и стало причиной проблем.

«В любом случае, список поставок из Италии, перечень которых был составлен еще предыдущим правительством, насчитывает около сотни машин», — процитировало издание Il Fatto Quotiiano собеседника из минобороны страны.

Как сообщается в статье, известно, что техника простояла без дела несколько месяцев и может вновь отправиться на родину для завершения ремонтных работ.

О неисправности направленных Украине итальянских гаубиц ранее сообщила Financial Times. По её данным, ни одно из 20 орудий украинские военнослужащие не смогли сразу же применить, так как ни одна самоходка не была готова к работе в боевых условиях.