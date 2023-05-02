Опубликованы кадры последствий удара термобарическим снарядом российский войск по позициям ВСУ

Москва, , 18:33 — REGNUM Российские военные нанесли удар термобарическим снарядом по укреплению боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Видеоролик с последствиями атаки опубликовал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

ТОС-1А «Солнцепёк» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На кадрах ― разгромленные позиции украинской армии и обожжённые останки военнослужащих ВСУ.

«После сражения на захваченном нашими войсками укреплении ВСУ. Следствия применения термобарического снаряда», — написал Рожин.

Дата и место съёмки не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле российские вооружённые силы, использовав штурмовую авиацию и тяжёлые боевые системы (ТОС-1А) «Солнцепёк», нанесли поражение живой силе украинских войск на краснолиманском направлении. В результате ударов термобарическими снарядами противник понёс серьёзные потери. Помимо этого оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб. Точкой поражения стали пункты временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника.

ТОС-1А «Солнцепёк» — самое мощное неядерное оружие ближнего боя: 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его. Укрыться от поражения невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике. Подобных огнемётных систем не имеет ни одна армия мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны показало кадры стрельбы из «Солнцепека»

Читайте развитие сюжета: Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине